Landkreis Kitzingen

vor 24 Min.

Kein Bahnverkehr: DB modernisiert die Strecken zwischen Würzburg und Nürnberg sowie Marktbreit

Plus Wegen Bauarbeiten wird der Zugverkehr auf zwei Strecken in der Region für mehrere Monate gesperrt. Worauf sich Pendler im Landkreis Kitzingen einstellen müssen.

Von Nargis Silva

Wer in den kommenden Monaten zwischen Würzburg und Marktbreit bzw. Nürnberg pendelt, muss sich auf einige Unannehmlichkeiten einstellen. Die Deutsche Bahn will nach eigenen Angaben die Bahnstrecken Würzburg – Nürnberg und Würzburg – Marktbreit modernisieren. Laut einer Pressemitteilung sollen zahlreiche Gleise und Weichen erneuert werden. Fahrgäste müssen deshalb vorübergehend auf den Schienenersatzverkehr ausweichen. Die Baumaßnamen werden planmäßig bis Ende der Sommerferien andauern.

1. In welchem Zeitraum sind die Strecken gesperrt?

Ab dem 26. Mai wird die Strecke Würzburg – Nürnberg in zwei Bauabschnitten saniert. Die Bauarbeiten dauern insgesamt bis einschließlich 11. September an. Im ersten Bauabschnitt kommt es auf der Strecke Würzburg – Neustadt an der Aisch vom 26. Mai bis 5. August zu einer Vollsperrung. Im zweiten Bauabschnitt wird die Strecke Neustadt an der Aisch – Fürth Hbf. vom 5. August bis 12. September nicht befahrbar sein.

