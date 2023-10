Willmars/Erlabrunn

17:00 Uhr

"Kein rechtsradikales Nest!": Wo gibt es in Unterfranken die meisten, wo die wenigsten AfD-Wähler - und warum?

Plus Fast 30 Prozent AfD-Wähler bei der Landtagswahl in Willmars in der Rhön, keine 7 Prozent in Erlabrunn im Landkreis Würzburg. Woran liegt das? Spurensuche in zwei Orten.

Von Angelika Kleinhenz Artikel anhören Shape

Zwei Gemeinden, ein gravierender Unterschied: In Willmars im Landkreis Rhön-Grabfeld holte die AfD bei der Landtagswahl am 8. Oktober mit 28,3 Prozent ihr stärkstes Ergebnis in ganz Unterfranken. In Erlabrunn im Landkreis Würzburg erzielte die Rechtsaußen-Partei mit 6,5 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis in der Region. Woran liegt das? Eine Spurensuche.

In Erlabrunn, 1900 Einwohner, hingen keine Wahlplakate für die AfD. Das fiel Bürgermeister Thomas Benkert auf. Benkert wird von der CSU, der Freien Liste Erlabrunns, den Unabhängigen Bürgern Erlabrunns und den Grünen unterstützt. Sein Credo: "In einem Dorf wie Erlabrunn hat Parteipolitik nichts verloren. Es geht mir nur darum, was gut für Erlabrunn ist."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

