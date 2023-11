Giebelstadt

12:37 Uhr

Keine Alternative zur B19-Umfahrung: Sind Dauerblitzer eine Option für Giebelstadt?

Plus Geschwindigkeiten zu reduzieren, rückt als Etappenziel bei der Verkehrsberuhigung an der B19 in den Fokus.

Von Antje Roscoe

Eine Umgehungsstraße für Giebelstadt ist nicht in Sicht. Die Geduld der Anwohner allerdings ist nach Jahrzehnten der Planung zu Ende. Sie fordern Sicherheit und Lebensqualität ein - und zwar jetzt. "Wenn alle 50 Stundenkilometer fahren würden, wäre schon vielen geholfen", meint Regina Hombach, die als Betroffene in Euerhausen und als Giebelstädter Gemeinderätin darauf drängt, dass sich endlich etwas tun muss. Allein sechs Tote beklagt Euerhausen seit Beginn der Planungen zur Ortsumgehung vor 30 Jahren. Dazu kommen zahlreiche Unfälle mit glimpflicherem Ausgang. "Alles innerhalb der Ortsdruchfahrt", betont Hombach. Fußgängerüberwege, Tempo 30, Dauerblitzer - inzwischen liegen etliche Optionen auf dem Tisch.

"Sechs Tote. Das wird so nicht wahrgenommen und ist bislang auf taube Ohren gestoßen", ist Bürgermeister Helmut Krämers Eindruck von all den Gesprächen, die er seit Jahren in Sachen B19 führt. Doch er hat die Hoffnung, dass sich diesmal etwas in Sachen Verkehrssicherheit bewegt. "Gerade jetzt, wo die B19-Umgehung mehr denn je in Frage gestellt ist, bestehen Chancen, dass Kompensationsmaßnahmen mitgetragen werden." Keinesfalls würde er sie allerdings als Ersatz für die Verlegung der B19 sehen, wie er betont und auch Hombach ist da ganz entschieden: "Die B19-Umgehung muss kommen."

