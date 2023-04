Keine Einigung zwischen Würzburgs Bischof und suspendiertem Diakon: Wird der Fall Glaser in Rom entschieden?

Plus Bischof Franz Jung hebt laut Reinhold Glaser die Strafmaßnahme nicht auf. Auch ein Bittgesuch ändere daran nichts. Diakon und Diözese über den Stand der Dinge.

Das letzte Wort im Fall "Reinhold Glaser" ist wohl noch nicht gesprochen. Würzburgs Bischof Franz Jung hat den Diakon im Januar per Dekret mit der Beugestrafe der Suspendierung belegt. Der frühere Polizeibeamte und Bürgermeister von Mömbris (Lkr. Aschaffenburg), dem bereits im Februar 2022 der Dienst im Pastoralen Raum Kahlgrund untersagt worden war, kämpft weiter. Auslöser des Konflikts sind Verstöße, die das Bistum Glaser vorwirft, bezüglich Seelsorge-Vorgaben, wie die Einhaltung bestimmter Uhrzeiten für Taufen.

Vor kurzem hat Glaser eine Beschwerde nach Rom geschickt, einen sogenannten hierarchischen Rekurs. "Mein Rechtsanwalt hat fristgerecht das Schreiben bei der zuständigen Behörde eingereicht, dem Dikasterium für den Klerus", sagt der 68-Jährige.