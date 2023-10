"Keine Neonazis im Stadion": Fußball-Regionalligist FC 05 Schweinfurt erteilt drei Rechtsextremisten Hausverbot

Plus Seit Wochen tritt eine Gruppe um einen mutmaßlichen militanten Neonazi im FC-05-Fanblock auf. Der Mann aus Osterburken scheint bundesweit in der Szene vernetzt.

Es waren klare Worte von Markus Wolf: "Wir wollen bei uns im Stadion keine Neonazis, kein rassistisches Gedankengut und keine Personen, die mit solchen Ideen sympathisieren. Beim FC 05 gilt: Kein Spielraum für Rechtsradikalismus und Rassismus." Das verlas der Geschäftsführer und Hauptsponsor des Fußball-Regionalligisten FC 05 Schweinfurt öffentlich vor dem Derby gegen die Würzburger Kickers Anfang Oktober. Vier Wochen später lässt der Verein Taten folgen und sperrt drei dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnende "Fans" aus. Ab sofort und zunächst unbefristet.

"Wir haben das Hausverbot ausgesprochen zur Wahrung der allgemeinen Ordnung und der Sicherheit anderer Zuschauer", zitiert Anthony Killen, der Sicherheitsbeauftragte des FC 05, den Wortlaut des Schreibens, das diesen Personen schriftlich zugestellt worden ist. Auf Nachfrage wird er konkreter: "Wir wollen keine Politik und keinen Extremismus im Verein haben." Künftig haben die Betroffenen keinen Zugang mehr zu sämtlichen Veranstaltungen und Räumlichkeiten des Vereins, wie das Stadiongelände, die Geschäftsstelle und das Vereinsheim im "Soccerdome" in Schweinfurt.