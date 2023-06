Special Olympics

Spitze auf dem Platz, sportlich qualifiziert: Warum Golferin Sarah Rinkowitz nicht bei den Special Olympics starten durfte

Golferin Sarah Rinkowitz hatte sich sportlich qualifiziert für die Special Olympics Weltspiele in Berlin. Und durfte trotzdem nicht starten. Sie wäre die einzige Teilnehmerin aus Unterfranken gewesen.

Plus Niemand aus Unterfranken bei den Weltspielen in Berlin? Wie die Fairness-Idee dafür sorgte, dass die Top-Golferin aus Kleinmünster ihren Traum nicht verwirklichen konnte.

Von Michi Bauer

Am Sonntag sind die Weltspiele der Special Olympics in Berlin zu Ende gegangen. Deutschland hat oft gewonnen. Wie oft genau, wissen bestenfalls die Statistiker des Weltverbandes. Denn: Einen Medaillenspiegel gibt es nicht. Das widerstrebt der Philosophie dieser Wettbewerbe für Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Zum ersten Mal überhaupt fanden die World Games in Deutschland statt – ohne aktive unterfränkische Beteiligung. Das bestätigte Sebastian Stuhlinger, Geschäftsführer des Special Olympics Landesverbands Bayern, auf Nachfrage.

Dabei hätte es eine Unterfränkin gegeben, die sich sportlich qualifiziert hatte. Golferin Sarah Rinkowitz aus Kleinmünster (Lkr. Haßberge) hatte bei den nationalen Spielen 2022, ebenfalls in Berlin, gewonnen. Die 35-Jährige, die mit Trisomie 21 – landläufig bekannt als Down-Syndrom – lebt, durfte trotzdem nicht in die Hauptstadt, wo 6500 Athletinnen und Athleten aus 174 Nationen ein buntes Sportfest feierten.

