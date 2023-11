Würzburg

14:45 Uhr

Keine Unterstützer-Demo für Halemba: AfD sagt Veranstaltung in Würzburg kurzfristig ab

Die Nachwuchsorganisation der AfD wollte am Samstag mit einer Demonstration öffentlich Solidarität für Daniel Halemba zeigen, gegen den die Staatsanwaltschaft Würzburg ermittelt. Dann wurde die Demo kurzfristig abgesagt.

Von Torsten Schleicher

Seit Tagen hatte die AfD-Nachwuchsorganisation "Junge Alternative" (JA) auf Social Media für eine Unterstützer-Demo für den neuen bayerischen AfD-Landtagsabgeordneten Daniel Halemba in Würzburg geworben. Dann sagte sie die Veranstaltung via Facebook kurzerhand ab. Bei der Demo, die für diesen Samstagmittag geplant war, sollte laut JA "Solidarität mit Daniel Halemba" gezeigt werden. Gegen den 22-Jährigen ermittelt derzeit die Staatsanwaltschaft Würzburg wegen des Verdachts der Volksverhetzung und Verwenden verfassungsfeindlicher Symbole. Ein Haftbefehl gegen Halemba war am Montag unter Auflagen außer Vollzug gesetzt worden.

Zunächst Veranstaltung vor Justizzentrum geplant

Als Veranstaltungsort hatte die JA zunächst ausgerechnet den nach den Widerstandskämpfern gegen das NS-Regime benannten Geschwister-Scholl-Platz gegenüber dem Würzburger Justizzentrum vorgesehen. Später war der Kundgebung dann in Abstimmung mit der Stadt Würzburg ein kleiner Abschnitt der Ottostraße zugewiesen worden.

