Lülsfeld

04:00 Uhr

Ketamin und Kuschelgruppe: Familie und Freunde erheben schwere Vorwürfe nach Tod eines 56-Jährigen bei "Go&Change"

Plus Ein Mann soll bei einer Party bei "Go&Change" gestorben sein. Sein Bruder erzählt, wie sich der Schweizer bei der Gemeinschaft in Lülsfeld drastisch veränderte.

Von Benjamin Stahl, Christine Jeske Artikel anhören Shape

Roland war 56 Jahre alt. Am 15. Oktober 2022 starb der Musiker aus der Schweiz im ehemaligen Kloster "Maria Schnee" in Lülsfeld (Lkr. Schweinfurt), das die Gemeinschaft "Go&Change" bewohnt. "Vermutlich an einem Drogencocktail", sagte Rolands Bruder Stefan Christen noch vor Kurzem im Gespräch mit der Redaktion. Tatsächlich fanden Rechtsmediziner nun Ecstasy und das Narkosemittel Ketamin in Rolands Blut und machen Letzteres für seinen Tod mitverantwortlich.

Er "gehe mal davon aus, dass Sie hier lügen", wirft "Go&Change"-Geschäftsführer Felix Krolle dieser Redaktion vor, als diese die Gemeinschaft um eine Stellungnahme zur Aussage der Rechtsmedizin bittet. Für Rolands Familie ist das Ergebnis der Untersuchung, wonach "die Intoxikation mit Ketamin bei verminderter Belastbarkeit des Organismus" zum Tod geführt hat, dagegen umso schlüssiger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen