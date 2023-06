Würzburg

vor 51 Min.

Kiliani-Volksfest 2023 in Würzburg: Was ab diesem Freitag dort geboten wird

Plus Das Kiliani-Volksfest steht vor der Tür. Beim Presserundgang stellten die Organisatoren die Highlights auf dem Platz vor. Aber auch im Zelt wird viel geboten.

Von Ernst Lauterbach Artikel anhören Shape

Nur noch einmal schlafen, dann ist Kiliani! An diesem Freitag um 19 Uhr wird Oberbürgermeister Christian Schuchardt im Festzelt der Familie Hahn auf der Würzburger Talavera das erste Fass des extra eingebrauten Festbiers der Würzburger Hofbräu anstechen. Dann geht es auf dem Festplatz, der am Freitag schon ab 15 Uhr geöffnet ist, wieder 17 Tage lang rund. Das Fest dauert bis einschließlich Sonntag, 16. Juli. Zum Volksfest-Anstich hat sich auch wieder der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) angemeldet, auch sein Stellvertreter, der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von der Freien Wählern will kommen.

Am Samstag um 12.30 Uhr zieht der Kiliani-Festzug von der Residenz zur Talavera

Viele Zuschauer werden am Samstag zum traditionellen Kiliani-Festzug mit rund 2000 Teilnehmenden erwartet. Er beginnt um 12.30 Uhr an der Residenz und zieht von dort durch die Fußgängerzone bis ins Festzelt auf der Talavera. Und es wird wieder zwei Feuerwerke geben, und zwar gleich am Eröffnungsfreitag um 22.30 Uhr und am letzten Sonntag zur gleichen Zeit dann das Abschlussfeuerwerk der Schausteller und Festwirte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen