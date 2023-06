Würzburg

12:26 Uhr

Kiliani-Volksfest in Würzburg: Die Maß Festbier kostet nun über 12 Euro

Plus In eineinhalb Wochen beginnt das Kiliani-Volksfest in Würzburg. Bei der traditionellen Festbierprobe berichtete Festwirt Michael Hahn, was die Maß im Zelt kostet.

Von Ernst Lauterbach

Es ist schon eine Tradition geworden, dass die Würzburger Hofbräu einige Tage vor Beginn des Kiliani-Volksfestes auf der Talavera Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kirche und den Medien einlädt, um das jeweilige Kiliani-Festbier zu probieren. Und so trafen sich am Montagabend rund 80 geladene Gäste in der Marina Hafenbar, um zur handgemachten Musik der Schneesänger zu begutachten, was Hofbräu-Vorstand und Braumeister Michael Haupt für die Gäste des Volksfestes wieder geschaffen hat.

12,20 Euro wird die Maß Kiliani-Festbier heuer im Festzelt kosten

Seit Anfang Mai bereits reifte der Sud im Tank, herausgekommen ist ein süffiges, etwas dunkler geratenes Festbier mit rund 5,9 Prozent Alkohol bei 13,4 Prozent Stammwürze. "Das beste Festbier, das wir je gebraut haben", wie Haupt wie jedes Jahr lächelnd anmerkte. Und es steht auch schon fest, was die Maß Festbier im Zelt kosten wird: 12,20 Euro sind es in diesem Jahr, wie Festwirt Michael Hahn am Rande der Veranstaltung sagte.

