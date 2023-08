Pfarrweisach

10.08.2023

Kind bei Hitze alleine im Auto gelassen: Feuerwehr und Polizei müssen zu Einsatz in Pfarrweisach ausrücken

Auf dem Parkplatz des Maislabyrinths in Pfarrweisach ließen Eltern ihr kleines Kind alleine in diesem Van zurück, obwohl sich das Fahrzeug durch die Sonneneinstrahlung stark aufheizte.

Plus Die Eltern befanden sich in einem Maislabyrinth. Ein Zeuge setzte einen Notruf ab, nachdem gehört hatte, wie das Kind in dem verschlossenen Auto schrie.

Von Christian Licha

Das Verhalten eines Elternpaares löste am Donnerstag in Pfarrweisach einen Polizei- und Feuerwehreinsatz aus. Gegen 12.30 Uhr entdeckten Besucher des Maislabyrinths an der B 279 südöstlich von Pfarrweisach ein schreiendes Kind alleine in einem verschlossenen Auto mit Zulassung im Landkreis Waldshut in Baden-Württemberg. Das Kind ließ sich nicht beruhigen, so dass der Augenzeuge einen Notruf absetzte. Immerhin war zu befürchten, dass der Junge im Kindergartenalter durch die starke Sonneneinstrahlung auf das Fahrzeug einen Hitzeschlag erleidet.

Kind blieb unverletzt

Kurz nachdem die Feuerwehr Pfarrweisach vor Ort war, fand die Lage einen glücklichen Ausgang, ohne dass sich die Einsatzkräfte gewaltsam Zugang zu dem Van verschaffen mussten. Wie Kommandant Sebastian Bock berichtet, öffnete das Kind nach gutem zureden die Autotür von innen und konnte beruhigt werden. Im weiteren Verlauf erschienen die Eltern nach ihrem Rundgang durch das Maislabyrinth am Parkplatz.

