Kind aus Lülsfelder Kloster verschwunden: Nach Festnahme von "Go&Change"-Guru sucht die Polizei weiter

Plus Der Anführer der Gemeinschaft "Go&Change" ist wegen einer mutmaßlichen Vergewaltigung in Untersuchungshaft. Die verletzte Frau konnte das Krankenhaus verlassen.

Von Jonas Keck

Die Suche nach einem Kind, das in einem früheren Kloster in Lülsfeld (Lkr. Schweinfurt) wohnt, dauert an. "Bislang ist das Kind noch unbekannten Aufenthaltes", erklärte Martin Kuhn, Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken, am Dienstag gegenüber dieser Redaktion. Seit der Kopf der Gemeinschaft "Go&Change", die das ehemalige Kloster bewohnt, bei einem Polizeieinsatz festgenommen wurde, fahnden die Beamten nach dem Kind.

Das zuständige Jugendamt in Schweinfurt hat der Polizei zufolge eine Inobhutnahme des Kindes angestoßen. Zu Fahndungsmaßnahmen könne man derzeit keine weiteren Angaben machen, um deren Erfolg nicht zu gefährden, teilt der Polizeisprecher mit.

