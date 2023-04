Dornheim

23.04.2023

Kinder statt Rinder: Was Eltern schon jetzt über den ersten Bauernhof-Kindergarten im Landkreis Kitzingen wissen sollten

Esel Gustav wird einer der tierischen Mitarbeiter auf dem ersten Bauernhof-Kindergarten im Landkreis. Diana Stierhof (von links) mit Sohn Emil, Felix Wallström und Frank Stierhof starten im September 2024 in Dornheim.

Plus Viele Tiere und ein eigenes Feld – das wird es künftig im Bauernhof-Kindergarten in Dornheim geben. Wer und was steckt hinter dem im Landkreis bislang einmaligen Projekt?

Zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt der geplante Bauernhof-Kindergarten im Iphöfer Stadtteil Dornheim: den Stierhof in die Zukunft führen und 20 neue Betreuungsplätze für Kleinkinder schaffen. Was die ab September 2024 erwartet, ist dann einzigartig im Landkreis Kitzingen und auch im Freistaat noch recht selten – ein Kindergarten auf dem Bauernhof.

Den Stierhof in Dornheim gibt es seit über 400 Jahren. Die Landwirtschaft hat sich seitdem gewandelt und mit ihm das Leben der Familie Stierhof. Lebte die Familie bisher von der Landwirtschaft, arbeitet Hoferbe Frank Stierhof hauptberuflich als Industriemeister – obwohl seine Eltern den Betrieb erweitert haben.

