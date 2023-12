Kinderchirurgie an der Uniklinik Würzburg: Was tun, wenn mein Baby eine Fehlbildung hat, Herr Professor Meyer?

Plus In Deutschland kommen etwa 49.000 Kinder pro Jahr mit einer Fehlbildung zur Welt. Wie sie behandelt werden, erklärt der Leiter der Kinderchirurgie der Uniklinik Würzburg.

Zusammengewachsene Zehen, sechs Finger an der Hand, eine unvollständige Speiseröhre oder ein fehlendes Stück Darm: Statistisch gesehen, kommt eines von 2500 Kindern mit einer Fehlbildung zur Welt. Fehlbildungen bei Säuglingen sind also relativ selten, doch jedes Organ und jede Körperstelle kann davon betroffen sein.

Wie viele dieser Fehlbildungen können bereits während der Schwangerschaft diagnostiziert werden? Wie werden sie behandelt und welche Fehlbildungen treten am häufigsten auf? Prof. Dr. Thomas Meyer, Leiter der Kinder- und Jugendchirurgie, Kinderurologie und Kindertraumatologie der Universitätsklinik Würzburg, gibt Antworten.