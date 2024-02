Würzburg

18:02 Uhr

Kindergaudiwurm am Würzburger Heuchelhof: "Zu unserem Fasching kommen Menschen aller Nationen"

Kinderfasching am Heuchelhof: Am Place de Caen animiert Dino De Marco Kinder vieler Nationen zum Tanzen.

Plus Am Würzburger Heuchelhof gab es am Rosenmontag wieder den Kindergaudiwurm. Bürgerverein und Quartiersmanagement freuen sich, dass viele Nationen gemeinsam feiern.

Von Manuela Göbel

"Knie auf den Boden und dann ...," ruft Tanzcoach Dino De Marco und bei "hoch" springen etwa 100 Kinder am Place de Caen in die Luft. Es ist Rosenmontag und der Würzburger Heuchelhof feiert Fasching. Es gibt Bonbons, Luftballons und Musik aus einem tragbaren Lautsprecher und einen Gaudiwurm, der um die Hochhäuser des Quartiers H1 zieht.

Rosalia schwingt einen rosa Tüllrock, Abdi trägt eine Zorro-Maske und Asija ein Kopftuch. Die Kinder leben am Heuchelhof, ihre Eltern kommen aus unterschiedlichen Ländern: Polen, Somalia, Marokko. Im Quartier H1 leben neben Leuten, die in Deutschland geboren sind, viele Spätaussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion und Menschen aus der ganzen Welt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen