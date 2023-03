Greußenheim

04:00 Uhr

Kita-Kind bis zum Erbrechen gefüttert? Polizei ermittelt gegen Erzieherin in Greußenheim

Wussten Verantwortliche monatelang von Vorwürfen in der Kita Greußenheim (Lkr. Würzburg)? Eltern fürchten nun, dass Vorfälle vertuscht werden sollten.

Plus Die Leitung der Kita Greußenheim soll Vorwürfe gegen eine Erzieherin verschwiegen haben. Stattdessen stand eine Beförderung im Raum. Was wusste die Bürgermeisterin?

Von Aaron Niemeyer Artikel anhören Shape

Was ist wann in der Kita der Gemeinde Greußenheim passiert? Gut zwei Monate, nachdem zwei Mitarbeiterinnen wegen des "Verdachts auf fragwürdige Erziehungsmethoden" in einer Kleinkindgruppe freigestellt worden sind, haben Betroffene immer noch keine Antwort. Die Gemeinde hatte im Januar nebulös über "Ermittlungen" im Umfeld der Kita informiert. Anfragen beantwortete Bürgermeisterin Karin Kuhn nicht, ein Informationsabend ließ Eltern frustriert und ratlos zurück.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen