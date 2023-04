Würzburg/Schweinfurt/Kitzingen

04:00 Uhr

Kita-Krise mit Unterbesetzung, Burnouts, Tränen: Zehn Erzieherinnen und Erzieher schildern ihre Arbeit - und die Scham

Plus Sie sind allein mit 25 Kindern, weinen heimlich auf dem Klo und werden grob, weil sie nicht mehr weiter wissen. Kita-Beschäftigte aus Unterfranken berichten über ihren Alltag.

Von Lara Meißner

Sie sollen heute die Fachkräfte von morgen betreuen - und verzweifeln, weil ihre Arbeit immer schwieriger und belastender geworden ist. Seit vielen Monaten recherchiert diese Redaktion zu den Zuständen in Kitas in Unterfranken. Wie bundesweit, bringt der dramatische Personalmangel Kindergärten und Tagesstätten in der Region an ihre Grenzen.

Fast zwei Dutzend Erzieherinnen und Erzieher aus der Region haben mit der Redaktion über ihre Situation gesprochen. Zehn von ihnen waren bereit, hier - mit vollen Namen oder anonym - die teils katastrophalen Zustände in ihrem Berufsalltag zu schildern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

