Kitzingen ist aus dem Rennen: Deutschland Tour kommt nicht in die Große Kreisstadt

Ein Profi-Radrennen in Kitzingen? Damit wird es in diesem Sommer nichts. Die erste Etappe der Deutschland Tour führt von Schweinfurt direkt nach Baden-Württemberg.

Von Daniela Röllinger

Ein Profi-Radrennen durch den Landkreis Kitzingen, ein Zieleinlauf direkt vor dem Rathaus – und das über Stunden live übertragen im Fernsehen, in Deutschland und in 190 Ländern. Es hatte sich verlockend angehört für die Stadt Kitzingen und den Landkreis, Etappenziel bei der Deutschland Tour zu werden. Sowohl Stadt als auch Landkreis waren bereit, Geld dafür in die Hand zu nehmen. Jetzt können sie es behalten. Die Stadt ist aus dem Rennen.

Absage für Deutschland Tour 2024: Etappe führt von Schweinfurt direkt nach Baden-Württemberg

Die Gesellschaft zur Förderung des Radsports teilte der Stadt am Dienstag mit, dass Kitzingen doch nicht als Etappenort für die Deutschland Tour 2024 eingeplant ist. Darüber informierte die Stadt am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Von Schweinfurt aus führt die erste Etappe stattdessen direkt nach Baden-Württemberg. "Wir hatten uns große Hoffnungen gemacht und alles in die Wege geleitet, damit Kitzingen am 22. August Zielort wird", so Oberbürgermeister Stefan Güntner.

