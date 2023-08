Kitzingen setzt auf Konzerte am Bleichwasen, aber die besondere Location punktet nur, wenn zahlende Gäste kommen

Plus Stadt und Stadtmarketingverein möchten den Kulturstandort Kitzingen stärken. Ohne die Bürgerinnen und Bürger wird das nicht gehen. Warum die Kitzinger eine Bringschuld haben.

Frank Gimperlein zieht den Vergleich zu kleinen Clubs: Es gibt Locations, die gefallen den Stars so gut, dass sie gerne dort auftreten, obwohl sie sonst meist riesige Hallen und Stadien füllen. Das Ambiente, die Betreuung, begeisterte Besucher – alles das spielt mit. Der Vorsitzende des Kitzinger Stadtmarketingvereins möchte Kitzingen als einen solchen Standort für Konzerte etablieren. Dazu braucht er die Künstler, die Agenturen, die Stadt, den Bauhof, Partner und Sponsoren. Vor allem aber die Gäste, die bereit sind, für hochwertige Kultur zu zahlen.

Drei große Konzerte gab es im Juni am Kitzinger Stadtbalkon. Es waren jeweils 2500 bis 4000 zahlende Besucher da. Etwa 5000 hätten auf dem Gelände Platz gefunden. Viele weitere erlebten die Auftritte hinter den Absperrungen mit – kostenlos. Oberbürgermeister Stefan Güntner hatte sie flapsig als "Schmarotzer" bezeichnet und mit diesem Wort eine hitzige Diskussion entfacht.