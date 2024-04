Kitzingen

11:22 Uhr

Kitzinger Firma in Schieflage: Franken Guss leitet Schutzschirmverfahren ein – was das für die 650 Beschäftigten bedeutet

Plus Das Kitzinger Traditionsunternehmen Franken Guss schlittert auf die Pleite zu. Deshalb wurde jetzt die Reißleine gezogen. Das hat Folgen.

Von Jürgen Haug-Peichl

Der Franken Guss GmbH & Co. KG in Kitzingen laufen die Kosten davon. Was jetzt dazu geführt hat, dass das Traditionsunternehmen in ein sogenanntes Schutzschirmverfahren geht. Dieses ist ein Vorläufer der klassischen Insolvenz. Die Firma will damit in Eigenregie Schlimmeres verhindern.

In einer Mitteilung vom Freitag bestätigte Franken Guss, dass es seit Jahren "aufeinander folgende Mehrfachkrisen" gegeben habe. Vor allem sei es nicht gelungen, innerhalb der erforderlichen Zeit die gestiegenen Kosten über die Preise auszugleichen.

