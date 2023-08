Kitzinger Mainfrankentriathlon: 700 Teilnehmer, Favoritensiege und das Duell der Bürgermeister

Plus Lukas Stengel Eleisa Haag gewannen wie erwartet den 14. Kitzinger Triathlon. Organisator Dieter Göpfert konnte sich nicht nur über beste Stimmung an der Strecke freuen.

Zwei Favoritensiege gab es beim 14. Mainpost-Mainfrankentriathlon. Auf der olympischen Distanz von 1670 Meter Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen triumphierte wie im Vorjahr Lukas Stengel von Arriba Göppersdorf. Als schnellste Damen durfte sich erneut Eleisa Haag vom SV 05 Würzburg feiern lassen.

Eleisa Haag gewann erstmals auf der Olympischen Distanz. Die 27-Jährige, die für den SV 05 in der 1. Bundesliga startet, ließ der zweitplatzierten Lisa Heinrich keine Chance. Lukas Stengel landete bei seinem vierten Antritt in Kitzingen den zweiten Sieg und hatte im Ziel drei Minuten Vorsprung vor dem Kurztriahtlon-Weltmeiter (70/3) Kilian Bauer vom SV Wacker Burghausen.