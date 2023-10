Mainstockheim

04:00 Uhr

Klappt es, klappt es nicht? Eine Arztpraxis aus Unterfranken testet das E-Rezept

E-Rezept in der Testphase: Der Mainstockheimer Hausarzt Dr. Mohammad Ahmadi und die Mitarbeiterin Sabrina Ferkinghoff kontrollieren, ob das gerade ausgestellte E-Rezept im Empfangscomputer "aufploppt".

Plus Hausarzt Dr. Ahmadi will nicht warten, bis das E-Rezept im Januar verpflichtend kommt. Er probiert das System jetzt schon aus. Ein Besuch in seiner Mainstockheimer Praxis.

Von Gisela Rauch Artikel anhören Shape

Das Team der hausärztlichen Familienpraxis Dres. med. Mechler und Ahmadi in Mainstockheim im Landkreis Kitzingen hat beschlossen, mit der Einführung des E-Rezeptes nicht zu warten, bis es verpflichtend zum Januar 2024 kommt. Die vier Ärztinnen und Ärzte und die 14 Mitarbeiterinnen wollen das E-Rezept vorab im letzten Quartal des Jahres 2023 testen. Warum?

Dr. Mohammad Ahmadi, der auch unterfränkischer Bezirksvorsitzender des Bayerischen Hausärzteverbands ist, nennt zwei Gründe: "Einmal testen wir auch stellvertretend für andere Praxen, können eventuell Erfahrungen weitergeben. Zweitens wollen wir verhindern, dass in unserer Praxis Anfang Januar das Chaos ausbricht."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen