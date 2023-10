Klaus Ernst tritt bei den Linken aus und macht bei Wagenknecht mit: "Mit der AfD haben wir gar nichts am Hut"

Plus Die Linke war mal ein Herzensprojekt von Klaus Ernst. Nun ist er ausgetreten. Im Interview bekennt der Schweinfurter Wehmut und stellt seine neue Partei vor.

Als Klaus Ernst am Montagmorgen seinen Austritt aus der Partei " Die Linke" erklärt, ist das keine Überraschung mehr. Schon lange gilt der 68-Jährige als politischer Weggefährte von Sahra Wagenknecht, die nun mit einer neuen Partei die politische Landschaft verändern möchte.

Ernst war IG-Metall-Bevollmächtigter in Schweinfurt und SPD-Mitglied, als er 2004 aus Protest gegen die Hartz-IV-Reformen der rot-grünen Bundesregierung die WASG, die "Wahlalternative Arbeit & soziale Gerechtigkeit", mitgründete. Die SPD schloss ihn daraufhin aus. Ernst machte ab 2005 als Bundestagsabgeordneter politische Karriere, 2007 führte er die WASG in die Linke über. Von 2010 bis 2012 war er sogar Bundesvorsitzender der Partei.