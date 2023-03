Haßfurt

13:50 Uhr

"Klein gegen Groß": So ist das TV-Duell von Sina Pieroth (12) aus Haßfurt mit Heike Makatsch ausgegangen

In der ARD-Sendung "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell" trat Sina Pieroth (12) aus Haßfurt am Samstagabend gegen Schauspielerin Heike Makatsch an.

Plus Die beiden traten gegeneinander im "Würfelaugen-Duell" an und bewiesen ein sehr gutes Gedächtnis. Der "Klein gegen Groß"-Wettstreit endete daher denkbar knapp.

Gegen 22 Uhr am Samstagabend war es so weit: Sina Pieroth aus Haßfurt hatte ihren großen Auftritt im Fernsehen. In der beliebten ARD-Sendung "Klein gegen Groß" forderte die Zwölfjährige aus dem Landkreis Haßberge Schauspielerin Heike Makatsch heraus. "Bei uns geht es jetzt weiter mit einem super, super spannenden Gedächtnisduell", kündigte Moderator Kai Pflaume den Wettstreit der beiden an.

