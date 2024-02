Eltmann

11:15 Uhr

"Klein gegen Groß": So lief das TV-Duell von Lars (12) aus Eltmann mit Tatort-Star Adele Neuhauser

Haben die Schmetterlinge ihre Flügel geöffnet oder geschlossen? Um diese Frage ging es am Samstag bei "Klein gegen Groß" im Duell zwischen dem zwölfjährigen Lars aus Eltmann und Adele Neuhauser.

Plus In der Fernsehsendung "Klein gegen Groß" mit Kai Pflaume stellte der Junge aus dem Haßbergkreis seine herausragende Merkfähigkeit unter Beweis.

Die Fernsehsendung "Klein gegen Groß" ist bereits seit Jahren fester Bestandteil der deutschen Abendshow-Landschaft. Bei Moderator Kai Pflaume treten dort Kinder mit besonderen Fähigkeiten und Talenten gegen prominente Gäste an. Am Samstagabend hat ein Junge aus dem Landkreis Haßberge bei "Klein gegen Groß" teilgenommen: Der zwölfjährige Lars aus Eltmann. Er ist Gedächtnissportler und forderte in seinem Duell Tatort-Star Adele Neuhauser heraus.

Das "Klein gegen Groß"-Duell mit Adele Neuhauser

Die Sendung ist am Samstagabend gut eine Stunde alt, als sich Lars und Neuhauser im Lichtkegel der Scheinwerfer gegenüberstehen und Kai Pflaume die Aufgabe der beiden vorliest: "Lars behauptet: Ich kann mir die Reihenfolge von 10.000 Schmetterlingen besser merken als Tatort-Star Adele Neuhauser." Konkret müssen sich die beiden während der laufenden Sendung die exakte Reihenfolge von 10.000 Schmetterlingen einprägen, die entweder mit geöffneten oder geschlossenen Flügeln auf 100 Tafeln abgedruckt sind. Die Tafeln sind jeweils mit einem Buchstaben und einer Zahl versehen.

