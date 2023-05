Klimaaktivisten besetzen Hörsaal der Uni Würzburg: Gruppe "End Fossil: Occupy!" fordert Ende fossiler Energie

Mit der Besetzung des Zentralen Hörsaals der Uni Würzburg am Hubland wollen Klimaaktivisten ihren Forderungen Nachdruck verleihen. Was bisher über die Aktion bekannt ist.

Studierende der Würzburger Ortsgruppe von "End Fossil: Occupy" besetzen seit Dienstagmorgen den zentralen Hörsaal der Universität Würzburg am Hubland, um für mehr Klimagerechtigkeit und ein Ende der fossilen Energien zu protestieren. Wie aus einer Pressemitteilung der Klimaaktivsten hervorgeht, unterbrachen die Studierenden eine Vorlesung und riefen die Besetzung aus.

Die Gruppierung "End Fossil: Occupy" fordert zusammen mit "RWE & Co enteignen" und "Dept for Climate" die Vergesellschaftung der Energieproduktion und einen Schuldenschnitt für die Länder im Globalen Süden. "Wir haben es satt, ignoriert zu werden", wird Linda Henze, Sprecherin von "End Fossil Würzburg", in der Pressemitteilung zitiert. Deshalb rufe man zum "Klimastreik 2.0" auf.

Im Januar konnte die Besetzung eines Hörsaalgebäudes in Würzburg verhindert werden, da die Universität auf die damaligen Forderungen von "End Fossil Würzburg" eingehen wollte.

Die jetzige Aktion knüpft an einen Aufruf der Gruppe zu weltweiten Besetzungen in Schulen und Universitäten an. Vor einer Woche besetzten Aktivisten so bereits Hörsäle in München und Regensburg.

Der Artikel wird im Lauf des Tages aktualisiert.