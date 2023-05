Würzburg

16:39 Uhr

Klimaaktivisten besetzen Uni Würzburg: "Das ist nur der erste Schritt hin zu einem Jugendgeneralstreik"

Die Studierenden der Gruppierung "End Fossil Würzburg" haben das zentrale Hörsaalgebäude der Universität Würzburg am Hubland besetzt und es sich mit Sofas gemütlich gemacht.

Plus Die Besetzung des Zentralen Hörsaalgebäudes durch Klimaaktivisten von "End Fossil Würzburg" hält weiter an. Wie lange die Besetzer bleiben wollen und was die Uni dazu sagt.

Die Besetzer und Besetzerinnen der Ortsgruppe "End Fossil Würzburg" haben es sich im Zentralen Hörsaalgebäude der Universität Würzburg gemütlich gemacht. Im Eingangsbereich stehen mehrere Sofas, Sessel und Zimmerpflanzen. Auch eine kleine Fahrradwerkstatt, ein Ständer zum Kleidertausch und ein Bücherregal befinden sich in dem kleinen eingerichteten Camp. Im Zentralen Hörsaal wurde ein Matratzenlager eingerichtet, in dem die Besetzerinnen und Besetzer schlafen.

Wie berichtet, besetzt "End Fossil Würzburg" das Zentrale Hörsaalgebäude am Hubland. Die Würzburger Gruppierung ist ein Ableger von "End Fossil: Occupy", die zurzeit deutschlandweit einen Schuldenschnitt für die Länder des globalen Südens und eine Vergesellschaftung der Energieproduktion fordern.

