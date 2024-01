Würzburg/Schweinfurt

04:00 Uhr

Klimawandel, Schneemangel, teure Lifte: Was wird aus den beliebten Skikursen an den Schulen in Unterfranken?

Schulskikurse fördern die Gemeinschaft und den Einzelnen, argumentieren die Befürworter. Hier eine Gruppe der Realschule Gerolzhofen vergangenen März in der Wildschönau.

Plus Ob Alpinskifahren noch zeitgemäß ist, darüber wird kontrovers diskutiert – auch an den Schulen in der Region. Gibt es Alternativen? Ein Stimmungsbild mit Pro und Contra.

Von Andreas Jungbauer Artikel anhören Shape

Klimawandel, Energiekrise und Inflation machen alpines Skifahren als Freizeitvergnügen immer fragwürdiger. Viele verzichten mittlerweile darauf – aus finanziellen und ökologischen Gründen. Zuletzt forderte der Bund Naturschutz (BN) in Bayern, der Skilager und Skikurse nicht mehr für zeitgemäß hält, vom Kultusministerium ein neues Konzept für die Schulen.

Ob die traditionellen Skiwochen noch sinnvoll sind, darüber wird auch an Schulen in Unterfranken seit Jahren kontrovers diskutiert. Manche ersetzen das Skilager bereits durch eine Sommersportwoche – sind damit aber offenbar noch in der Minderheit, wie eine stichprobenartige Umfrage dieser Redaktion ergeben hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen