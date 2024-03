Würzburg

Knappe Entscheidung: Benedikt Stegmayer wird das Kultur-, Wissenschafts- und Wirtschaftsreferat in Würzburg leiten

Plus Seit Mai 2019 ist er Kultur- und Tourismusreferent in Bayreuth. Ab Sommer ist Schluss damit. In einer spannenden Wahl wurde Benedikt Stegmayer zum neuen Referenten in Würzburg gewählt.

Von Sophia Scheder

In Würzburg ist er noch unbekannt, doch das sollte sich ab Sommer ändern: Benedikt Stegmayer, seit 2019 Kulturreferent der Stadt Bayreuth, wird künftig in Würzburg als Referent für die Bereiche Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft zuständig sein. Eine Kombination, die es so bislang in Würzburg nicht gegeben hat.

Am Donnerstag entschied sich der Würzburger Stadtrat in geheimer Abstimmung nach einer Stichwahl mit 27 zu 23 Stimmen für den studierten Philosophen.

