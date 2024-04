Fußball: Regionalliga

03.04.2024

Könnte Hannover 96 II in Aufstiegsspielen gegen die Würzburger Kickers Ex-Nationaltorhüter Zieler aufbieten?

Plus Die U23 des Zweitligisten scheint der Gegner der Kickers in den entscheidenden Partien zu werden. Gibt es dann Unterstützung aus dem Profi-Kader?

Von Frank Kranewitter

Abgesetzt hat sich Hannover 96 II inzwischen an der Tabellenspitze der Regionalliga Nord. Auch wenn Verfolger Phönix Lübeck nach der 2:3-Niederlage gegen den Spitzenreiter noch drei Nachholspiele in der Hinterhand hat – aus eigener Kraft können die Hansestädter die zweite Mannschaft des Zweitligisten nicht mehr überholen. Vieles deutet also darauf hin, dass es für die Würzburger Kickers in den Aufstiegsspielen um den letzten Platz in der 3. Liga gegen die Hannoveraner geht.

Die 96er haben, das hat der Klub öffentlich erklärt, einen Lizenzantrag gestellt und sind auch dann aufstiegsberechtigt, wenn die erste Mannschaft weiterhin in der 2. Bundesliga kickt. Bleibt die Frage, ob die Niedersachsen bei der Aufstellung in den Aufstiegsspielen tricksen könnten. Ist es beispielsweise möglich, dass dann der 35 Jahre alte Ron-Robert Zieler, immerhin als dritter Torwart Mitglied des 2014er Weltmeister-Kaders, im Hannoveraner Tor steht?

