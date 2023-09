Mellrichstadt

04:00 Uhr

Kommen da nicht die meisten Gäste? 3 Gastwirte aus Rhön-Grabfeld sagen, warum sie sonntags nicht öffnen

Sonntags bleiben die Stühle auch bei einigen Gastronomen in Rhön-Grabfeld zusammengeklappt (Symbolbild). Die Gründe, warum sie am Sonntag nicht öffnen, sind vielfältig.

Plus Viele Menschen gehen gerne sonntags Essen. Dennoch schließen einige Gaststätten in Rhön-Grabfeld an diesem Tag ihre Lokale. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Sonntag, 12 Uhr: Zeit für einen Braten, ein Schnitzel, eine Pizza oder einen Salat. Doch warum selber kochen, wenn man, getreu dem Motto "Heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Wiener Wald" auch in einem Restaurant speisen kann? Allerdings nicht in allen Rhöner Gaststätten: Manche der Rhön-Grabfelder Wirte haben ihren Ruhetag auf den Sonntag gelegt. Und das, obwohl an diesem Tag doch die meisten Gäste zu erwarten wären. Oder doch nicht? Drei Gastronomen aus der Region haben dieser Redaktion erzählt, warum sie sonntags nicht öffnen.

1. Barbara "Babsi" Jung, Brauhaus-Grill in Mellrichstadt: "Wir haben unter der Woche genug zu tun"

"Wir sind jetzt 39 Jahre da und nach Corona haben wir uns dazu entschlossen. Einfach weil wir unter der Woche genug zu tun haben und uns aus Altersgründen mal ein paar Tage in der Woche gönnen wollten, wo wir nicht arbeiten müssen. Umsatzmäßig haben wir dadurch keine Einbußen. Wir kommen zurecht. Wir machen das nur noch hobbymäßig. Die einheimischen Gäste wissen, dass wir nur von Dienstag bis Freitag geöffnet haben. Gegen elf machen wir auf und bieten bis abends 18 Uhr durchgehend warme Küche an. Besonders Gruppen und Vereine kommen viel zu uns und sagen, dass sie froh sind, weil es immer schwieriger wird, nachmittags ein offenes Restaurant zu finden. Deswegen haben wir vier Tage die Woche durchgehend offen. Das reicht."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

