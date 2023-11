MÜNCHEN

Kommentar: Unterfrankens Einfluss im bayerischen Machtzentrum wächst

Plus Mit gleich drei Kabinettsmitgliedern ist die Region am Kabinettstisch stark vertreten. Sie werden sich daran messen lassen müssen, was sie für ihre Heimat bewirken, findet unser Autor.

Große Überraschungen bot die Bekanntgabe der CSU-Personalien für das neue bayerische Kabinett nicht. Auch, dass Judith Gerlach Ministerin bleibt, war erwartet worden, obwohl die CSU das bisher von der Aschaffenburgerin geführte Digitalministerium an die Freien Wähler abgeben musste.

Judith Gerlach hat sich offenbar bei Markus Söder Anerkennung verschafft

Allerdings hätten nicht alle Beobachter in München damit gerechnet, dass Gerlach gleich Chefin in einem Ressort mit über 500 Beschäftigten wie dem Gesundheitsministerium wird. Offenbar hat sie sich im bisherigen Amt – trotz limitierter Ressourcen – bei Markus Söder Anerkennung verschafft.

