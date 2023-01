Kommt Tempo 30 in ganz Würzburg? Das halten 11 Menschen aus der Stadt von dem Vorschlag

Plus Kommen bald noch mehr 30er-Zonen für Würzburg? Menschen aus Würzburg haben dazu geteilte Meinungen. Welche Argumente für und gegen Tempo 30 sprechen.

Runter vom Gas! Das fordert die deutschlandweite Initiative "Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeit" und hat damit bereits viel Zustimmung erhalten. 391 Städte und Gemeinden (Stand 20.01.2023) unterstützen aktuell den Vorschlag. In erster Linie geht es dabei um Eigenverwaltung. Denn die Kommunen, so der Wunsch, sollen selbst entscheiden, für welche Straßen sie die Geschwindigkeit auf Tempo 30 reduzieren wollen.