Würzburg

04:00 Uhr

"Komplett auf den Kopf gestellt": Bernd Hollerbach über die Würzburger Kickers, den deutschen Fußball und seine Auszeit

Plus Zehn Jahre nach seiner Verpflichtung als Trainer der Würzburger Kickers spricht Bernd Hollerbach im Interview über die damaligen Erfolge. Und wie er den Fußball heute sieht.

Von Frank Kranewitter

Als Bernd Hollerbach im Februar 2014 als Trainer der Würzburger Kickers für die kommende Saison vorgestellt wurde, begann für den Fußball in seiner Heimatstadt ein neues Kapitel. Der in Rimpar aufgewachsene Ex-Bundesliga-Spieler formte aus dem Amateurverein vom Dallenberg in kürzester Zeit einen Klub, der im Profifußball mitmischte. Schon im Sommer 2016 schafften die Würzburger Kickers mit Trainer Bernd Hollerbach den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Im Interview erinnert sich der 54-Jährige an die damalige Zeit.

Main-Post

Bernd Hollerbach (lächelt): Mensch, verrückt! Schon so lange her. Eigentlich war es damals nicht mein Plan hier Trainer zu werden.

