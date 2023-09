FUSSBALL: KREISLIGA WÜRZBURG 1

16:58 Uhr

"Komplett kurios!" Wie ein Hund dafür sorgt, dass ein Kreisliga-Tor wieder aberkannt wird

Plus Im Fußball-Spiel der SG Randersacker gegen den 1. FC Eibelstadt büxt der Hund eines Zuschauers aus und greift unfreiwillig ins Geschehen ein. Der Schiedsrichter schildert den amüsanten Fall.

Von Natalie Greß

Die drei Männer sind sich einig: So etwas haben sie in all ihren Jahren im Fußball noch nicht erlebt. "Komplett kurios" nennt Marcel Scherer, Obmann der Schiedsrichtergruppe Würzburg, am Montag den Fall, der sich am Sonntag im Spiel der Kreisliga Würzburg 1 zwischen der SG Randersacker und dem 1. FC Eibelstadt zugetragen hat. Und Kreisspielleiter Marco Göbet sagt auf Anfrage: "Glauben Sie mir, ich bin seit 2006 beim Bayerischen Fußball-Verband, aber das ist echt eine Nummer, dass ein Tier ins Spielgeschehen eingreift!"

Was war passiert? Schiedsrichter Christian Scheb schildert das Geschehen. "Es läuft die siebte oder achte Spielminute, als Eibelstadt auf der Außenbahn einen langen Ball nach vorne schlägt. Ich orientiere mich Richtung Randersackerer Tor. Im Augenwinkel nehme ich wahr, dass in Höhe der Mittellinie irgendwas Kleines auf dem Platz ist." Dann geht alles ganz schnell. Ein Eibelstädter Spieler legt den Ball quer nach innen, der Schuss seines Kollegen aus etwa 16 Metern landet im Randersackerer Kasten. 0:1 für die Gäste.

