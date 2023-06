Komplettsperrung des Würzburger Oeggtors: Inoffizielle Alternativroute sorgt für Chaos in enger Anwohnerstraße

Plus Bis Ende des Jahres wird das Würzburger Oeggtor gesperrt bleiben. Was das für die Anwohnerinnen und Anwohner einer angrenzenden engen Tempo 30-Straße bedeutet.

Donnerstag, 22. Juni, 8.30 Uhr: Wer in der Würzburger Kapuzinerstraße nördlich der Residenz jetzt über die Straße will, muss ein paar Minuten warten. Auto nach Auto zischt vorbei, hier wird gehupt, da eine Autotür unachtsam aufgestoßen. Eine Frau ruft einem Autofahrer, der die erlaubten 30 Kilometer pro Stunde weit überschreitet, eine Beschimpfung hinterher. Die enge Einbahnstraße nördlich der Residenz ist zu einer Würzburger Hauptverkehrsachse geworden - und das, obwohl hier Tempo 30, Nachtfahrverbot und eigentlich meist Ruhe herrscht.

Der Grund: Schon seit Mai ist das Oeggtor, die Verbindung zwischen Rennweg und Theaterstraße, wegen einer Baustelle einseitig gesperrt. Derzeit baut dort die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs GmbH (WVV) ihr Fernwärmenetz aus. Nur noch stadteinwärts dürfen die Autos während der ersten Bauphase fahren, wer aus der Stadt rausfahren möchte, muss eine Alternativroute wählen. Zum Ärgernis der Anwohner und Anwohnerinnen führt diese meist von vor der Residenz durch ihre enge Kapuzinerstraße - und nicht über die von der Stadt ausgeschilderte Umleitung über die Ludwigstraße.