Würzburg

11:00 Uhr

Konflikte auf Würzburger Friedhöfen: Pflegeleichte Urnengärten sind im Trend, individueller Grabschmuck wird entfernt

Plus Auch in der Bestattungskultur gibt es Trends: In Würzburg steigt die Nachfrage nach gemeinschaftlichen Urnengräbern. Manchen Trauernden sind diese zu anonym.

Von Manuela Göbel Artikel anhören Shape

Die Bestattungskultur verändert sich: Auf den Würzburger Friedhöfen gibt es immer mehr Feuer- statt Erdbestattungen und Alternativen zum klassischen Familiengrab. Gerade an Allerheiligen, wo viele Menschen die Gräber ihrer Angehörigen schmücken, führt das zu Konflikten. Denn bei Gemeinschaftsgrabstätten ist nur wenig individueller Grabschmuck erlaubt.

"Meine Enkelin hat ein kleines Herz aus Stein mit vielleicht acht bis zehn Zentimetern Durchmesser auf das Grab gelegt und das wurde einfach weggeräumt", berichtet eine Würzburgerin der Redaktion, deren Mann 2022 in einem Urnengarten am Würzburger Hauptfriedhof beerdigt wurde. Die Rentnerin hatte sich für diese Lösung entschieden, weil das Familiengrab auf Dauer nicht mehr gepflegt werden kann. "Die Kinder leben ja nicht in Würzburg."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen