Kostendruck, Schulden, Stellenabbau im Konzern: Wohin steuert ZF am Standort Schweinfurt, Herr Moll?

Stellenabbau wird es bei ZF in Schweinfurt nicht geben - wenigstens vorerst nicht, sagt der Betriebsratsvorsitzende Oliver Moll.

Plus Unruhe beim Autozulieferer, die Stimmung beim größten kommerziellen Arbeitgeber in Mainfranken ist "sehr durchwachsen". Der ZF-Betriebsratsvorsitzende sagt, was das heißt.

Der ZF-Konzern, einer der größten Autozulieferer in Deutschland, ächzt unter der Kehrtwende weg vom Verbrenner hin zum Elektroauto. Das Unternehmen aus Friedrichshafen am Bodensee hat elf Milliarden Euro Schulden, Standorte wie im nordrhein-westfälischen Eitorf stehen auf der Kippe. Außerdem bremst der neue Vorstandsvorsitzende Holger Klein bei den Kosten.

Auch in Schweinfurt, einem der größten ZF-Standorte in Deutschland, herrscht deshalb offenbar Unruhe. Angst müssten die 9000 Beschäftigten dort aber – im Moment – nicht haben, meint Betriebsratsvorsitzender Oliver Moll. Warum er davon ausgeht, dass der Standort schrumpfen wird, erklärt Moll im Interview.

