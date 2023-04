Krach in der Unterfranken-AfD: Wurde bei der Kandidaten-Wahl eines Würzburger Burschenschaftlers betrogen?

Plus Vor der Landtagswahl gibt es Ärger in der AfD: Die Rede ist von Meldebetrug und "Unterwanderung". Eine "Schmierenkomödie" oder "viel Lärm um nichts"?

Erneut gibt es in der AfD Unterfranken Querelen um eine Wahl. Nachdem die Partei in Würzburg 2021 wegen eines Formfehlers bei der Bundestagswahl ohne Direktkandidaten antreten musste, gibt es jetzt Ärger vor der Landtagswahl in Bayern.

Der Schauplatz des Streits liegt dieses Mal im nördlichen Unterfranken. Der Stimmkreis 604 umfasst den Landkreis Haßberge und Kommunen im Landkreis Rhön-Grabfeld. Das Direktmandat für den Landtag gewann dort zuletzt mit weitem Vorsprung der unterfränkische CSU-Chef Steffen Vogel.