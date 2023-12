Würzburg/Kitzingen

04:00 Uhr

Krank und nicht mehr arbeitsfähig: Wie kann man möglichst bald in Rente gehen?

Beraten mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Menschen, die einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente stellen wollen: Peter Fersch (links) vom VdK Kitzingen und Carsten Vetter, Bezirksvorsitzender des VdK in Unterfranken.

Plus Die Hürden für eine Erwerbsminderungsrente sind hoch. Experten des VdK erklären, wer einen Antrag stellen kann und welche Rolle die medizinische Dokumentation spielt.

In Deutschland ist jeder vierte Arbeitnehmer im Laufe seines Berufslebens von Erwerbsminderung betroffen. Das bedeutet, dass er oder sie die Erwerbstätigkeit vorzeitig einschränken oder sogar ganz aufgeben muss. Vor 30 Jahren galt starke körperliche Belastung als Hauptursache für Berufsunfähigkeit. Laut Carsten Vetter, Bezirksgeschäftsführer des Sozialverbands VdK für Unterfranken, sind psychische Krankheiten wie Depressionen und Burnout sowie Schmerzerkrankungen mittlerweile die häufigsten Gründe für eine Erwerbsminderung.

In den Geschäftsstellen des VdK in Unterfranken sind in diesem Jahr insgesamt mehr als 54.000 Beratungsgespräche zu allen Rechtsbereichen geführt würden. Dabei ging es 23.400 Mal um Erwerbsminderung und Rente.

