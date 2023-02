Würzburg/Schweinfurt

16:45 Uhr

Krankenhäuser auf der Kippe: Ohne finanzielle Hilfe drohen Millionendefizite und Insolvenzen in Unterfranken

Plus Das Klinikum Würzburg Mitte und Unterstützer aus der Region fordern mehr Geld von der Politik. In einem offenen Brief nennen die Krankenhäuser Zahlen.

Von Susanne Schmitt

Notruf aus den Kliniken: Durch die Pandemie und die hohe Inflation drohen Krankenhäusern in Unterfranken Millionenverluste – teils fürchten die Häuser sogar um ihre Existenz. In einem offenen Brief fordert das Klinikum Würzburg Mitte (KWM) nun dringend finanzielle Hilfen von der Politik. Unterstützt wird der Appell von elf Kliniken in der Region, dem Würzburger Bischof Franz Jung sowie den Vorständen des Kommunalunternehmens des Landkreises Würzburg.

