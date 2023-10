Biebelried

04:00 Uhr

Krimi auf der A 3 – Maschinenpistole im Anschlag: Wie Polizei und Zoll Straftätern auf die Spur kommen

Auf der Suche nach Straftaten nehmen Polizei und Zoll die Fahrzeuge an der Kontrollstelle auseinander. Das gesamte Gepäck wird durchsucht.

Plus Eine länderübergreifende Kontrollaktion von Zoll und Polizei im Großraum Würzburg bringt mehrere Straftaten ans Tageslicht. Mehrmals klicken die Handschellen.

Von Hanns Strecker Artikel anhören Shape

Der Fahrer des weißen Sprinter erschrickt: Ein BMW überholt ihn auf der Autobahn und dann erscheint im Heckfenster der rote Schriftzug: " Polizei! Bitte folgen!" Kurz vor dem Biebelrieder Kreuz blinkt das Zivilfahrzeug nach rechts in das Parkareal "Sandgraben" und lotst den Sprinter-Fahrer auf eine Lkw-Spur. Links und rechts parken Polizei- und Zollfahrzeuge.

Als der Sprinter-Fahrer anhält, stehen an beiden Vordertüren Polizisten, die Hände bereit am Waffenholster. Vorne steht ein weiterer Kollege und sichert mit einer Maschinenpistole. "Das ist immer der gefährlichste Moment", erklärt ein Kontrollbeamter. "Wie reagiert jetzt der Fahrer? Was machen die Beifahrer?"

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen