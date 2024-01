Karlstadt

04:00 Uhr

Kritik an der Karlstadter Karnevalsgesellschaft: Tänzer des Männerballetts trat mit schwarz bemaltem Gesicht auf

Das Männerballett der Kakage bestand aus Außerirdischen und Agenten, angelehnt an den Film "Men in Black". Einer der Agenten war dabei schwarz geschminkt.

Plus Wegen eines schwarz geschminkten Tänzers gab es Kritik – aus den eigenen Reihen der Kakage und von außerhalb. Wie der Verein nun mit dem Thema Blackfacing umgehen will.

Von Tabea Goppelt

Die Karlstadter Karnevals Gesellschaft Kakage steht in der Kritik: Jochen Schmied, erster Gesellschaftspräsident, hat über die Webseite der Kakage mehrere Beschwerdemails erhalten. Anlass dafür: die Auftritte des Männerballetts an den vergangenen beiden Wochenenden.

Die Prunksitzungen standen in diesem Jahr unter dem Motto "Hollywood in Karscht am Mee". Die Männer tanzten dabei verkleidet als Außerirdische und Agenten, angelehnt an den Film "Men in Black". Einer der Tänzer hatte sich dafür das Gesicht dunkel geschminkt und sollte Schauspieler Will Smith darstellen. Dazu erreichten die Kakage nach Aussage Schmieds mehrere Mails, die das kritisierten.

