Würzburg

04:00 Uhr

Kritik an Spenden-Aktion "Weihnachten im Schuhkarton": Missionierung von Kindern unter Deckmantel der Wohltätigkeit?

Plus Jedes Jahr werden über die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" Päckchen an Kinder in Osteuropa verschickt, auch aus Unterfranken. Doch die Aktion steht in der Kritik.

Von Christina Bartholome, Christoph Sommer Artikel anhören Shape

Je näher die Weihnachtszeit rückt, desto mehr Menschen möchten etwas Gutes tun. Gerade für Kinder sind Projekte beliebt, bei denen sie selbst mithelfen können. Eins davon ist die gerade wieder gestartete Aktion " Weihnachten im Schuhkarton".

Daran haben im vergangenen Jahr unter anderem die Schülerinnen und Schüler der Gustav-Walle-Schule in Würzburg teilgenommen. Über 20 Schuhkartons mit Puppen, Zahnbürsten und anderen Geschenken haben sie gepackt. "Wir möchten den Kindern beibringen, anderen Kindern, die weniger haben als sie, etwas abzugeben", sagt Förderlehrerin Alicia Fries, die die Aktion an der Schule koordiniert.

