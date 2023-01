Gemünden

14:05 Uhr

Kühltheken bei Edeka Trabold ausgefallen: "Foodsaver" fuhren von Würzburg nach Gemünden, um Lebensmittel vor der Tonne zu retten

Plus Ist die Kühlkette unterbrochen, dürfen die Waren nicht mehr verkauft werden. 60.000 Euro Verlust hat der Supermarkt nach eigenen Angaben gemacht.

Von Manuel Scholze

Schlangestehen für Lebensmittel, die sonst in der Tonne landen würden. So sah das Bild vor dem E-Center in Gemünden am gestrigen Dienstag aus. Der Hilferuf des Supermarkts, der zur Familie Trabold gehört, erreichte gegen Abend die Würzburger Facebookgruppe „Foodsharing“. Dort werden Lebensmittel getauscht und verschenkt, die entweder nahe am Mindesthaltbarkeitsdatum sind, oder den Verschenkenden einfach nicht schmecken.

