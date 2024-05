Kündigungen an Würzburger Galeria Kaufhof Mitarbeiter sind raus: "Das war für viele nochmal ein großer Schock"

Plus Nun sind auch die Kündigungen bei den Beschäftigten von Galeria Kaufhof angekommen. Wie geht es nun weiter und was passiert, wenn die Rettung doch noch kommt?

Es wird ernst bei Galeria Karstadt Kaufhof: Die Beschäftigten des Standortes Würzburg haben in dieser Woche ihre Kündigungen per Post erhalten. Das bestätigt der Betriebsratsvorsitzende des Würzburger Standortes, Siegfried Fichna, gegenüber dieser Redaktion.

Für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei dieser Moment noch einmal besonders hart gewesen. "Das ist ein großer Schock, wenn man die Kündigung schwarz auf weiß in der Hand hält. Das kann man sich gar nicht vorstellen", sagt Fichna, der selbst seit 46 Jahren bei Galeria Kaufhof arbeitet.