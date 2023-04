Würzburg

04:00 Uhr

Künstliche Intelligenz als Helfer für Unternehmen: Wie zwei Würzburger Firmen ChatGPT für sich nutzen

Geschäftsführer Michael Gabler von der Viind GmbH in Würzburg setzt ChatGPT in seinen Produkten ein. Dabei geht es um Chatbots unter anderem für Kommunalverwaltungen.

Plus Künstliche Intelligenz kann im Alltag von Nutzen sein – auch für Laien. Wie und wo, das zeigen die Würzburger Unternehmen Viind und Toolpilot.

Von Jürgen Haug-Peichl

ChatGPT ist so etwas wie der Star der Künstlichen Intelligenz (KI). Als die Internet-Anwendung im November 2022 öffentlich nutzbar gemacht wurde, war die selbstlernende Frage-Antwort-Software das große Thema. Und das, obwohl KI in der Wirtschaft schon seit Jahren im Einsatz ist.

Wie stark wird ChatGPT unser Leben verändern? Welche Berufe werden wegen dieser KI verschwinden? Nicht nur in Fachkreisen tauchen seit November solche Fragen auf. Eine Antwort lautet: ChatGPT hat bereits Einzug in unseren Alltag gehalten - und das oft unbemerkt. Die Beispiele zweier Jungunternehmen in Würzburg zeigen, was das bedeutet:

