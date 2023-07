Kürzungen beim Elterngeld geplant: Ist es richtig, Gutverdienern die Unterstützung  wegzunehmen? Das sagen vier Mütter

Plus Mit ihrem Plan, die Einkommensgrenze für Elterngeld abzusenken, sorgt die Bundesfamilienministerin für viel Diskussion. Was vier Frauen aus Unterfranken davon halten.

Die Pläne der Politik, die Elterngeld-Einkommensgrenze auf 150.000 Euro zu halbieren, sorgt für reichlich Empörung. Geht es nach Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne), würden nur noch Paare Elterngeld bekommen, die zusammen nicht mehr als 150.000 Euro zu versteuerndes Jahreseinkommen haben.

Laut Statistischem Bundesamt erhielten 2022 knapp 1,4 Millionen Frauen und 482.000 Männer in Deutschland Elterngeld erhalten. 26,1 Prozent der Beziehenden waren also Väter. Laut Paus würde die Streichung künftig bundesweit 60.000 Familien betreffen. Dem Familienministerium zufolge haben im Jahr 2020 rund eine Million Mütter und Väter Elterngeld bekommen. Fünf Prozent von ihnen würden durch die geplante Neuregelung keine Unterstützungszahlung mehr erhalten.