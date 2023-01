Würzburg

02.01.2023

Kugelbombe explodierte in Würzburg: So haben Betroffene den Schock an Silvester erlebt

Eine Kugelbombe hatte in der Silvesternacht in Würzburg zahlreiche Anwohnende aus dem Schlaf gerissen. Auch zwei Tage später sind die Spuren der Verwüstung noch sichtbar.

Plus Nach der Explosion einer Kugelbombe an Silvester in Würzburg beseitigen Betroffene die Schäden. Wie es ihnen geht und was bisher über den Vorfall bekannt ist.

Von Aaron Niemeyer, Gina Thiel Artikel anhören Shape

Es war der Morgen an Neujahr gegen 4 Uhr, als David Mal plötzlich aus dem Schlaf gerissen wurde. "Ich hab direkt gemerkt, dass das kein normaler Knall war", berichtet er am Montag. Er wohnt in der Münzstraße, direkt gegenüber der Sankt Peter und Paul-Kirche, wo in der Silvesternacht eine sogenannte Kugelbombe von Unbekannten gezündet wurde. Von seinem Wohnungsfenster blickt Mal direkt auf den Kirchenvorplatz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .