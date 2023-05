Kulturreferent zu Würzburger Hafensommer: "Wir wollen nicht mehr über das Essen reden, sondern über die wichtigen Dinge"

Plus Classic Night, Sportfreunde Stiller, Jazz, Weltmusik und "Songs an einem Sommerabend" - die Programm-Macher stellen die Höhepunkte des Hafensommers vor.

Nach dem inzwischen beigelegten Disput um das Snack-Angebot, der die Konzertreihe auf der schwimmenden Bühne hinter dem Kulturspeicher bundesweit in die Schlagzeilen gebracht hat, soll nur noch die Musik beim Hafensommer im Fokus stehen. Mit den Sportfreunden Stiller, Faber, Sophie Hunger und Suzanne Vega finden sich im hochkarätigen Konzertprogramm so viele bekannte Namen wie selten zuvor. Ihre persönlichen Favoriten und Tipps haben die beiden Programm-Macher Lutz Engelhardt und Basti Hofmann jetzt bei einer Pressekonferenz im Kulturspeicher vorgestellt.

Eine Bemerkung vorneweg: Welche Snacks außer einer regionalen Biobratwurst auf der Speisekarte stehen werden, ist zwei Monate vor dem Start des Festivals am 21. Juli noch nicht bekannt. Und es soll bis dahin auch kein Thema mehr werden, wie Kulturreferent Achim Könneke und Kulturamtsleiter Klaus Heuberger noch einmal betont haben: "Wir wollen nicht mehr über das Essen reden, sondern über die wichtigen Dinge. Wir haben 17 volle Abende mit einem breiten Programm", so Könneke.